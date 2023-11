Bárbara Bandeira atua na Passagem de Ano da Guarda

A cantora portuguesa Bárbara Bandeira é cabeça de cartaz da Passagem de Ano na Guarda, que acontece na Praça Luís de Camões, mais conhecida pelos guardenses como Praça Velha, divulgou hoje a Câmara Municipal.

A autarquia destaca que a artista escolhida para a animar a última noite de 2023 na Guarda "é Best Portuguese Act da MTV 2022 e fez, recentemente, a primeira parte dos concertos dos britânicos ColdPlay em Portugal".

De acordo com o programa da "mais alta passagem do ano" as boas-vindas ao novo ano serão dadas pelo grupo português de música eletrónica Karetus, criado em 2010 pela dupla de DJ e produtores musicais Carlos Silva e André Reis.

A festa prossegue pela noite dentro com as escolhas do guardense DJ Dílcio.

A Câmara refere ainda que o ano de 2024 será recebido com o tradicional espetáculo de artifício às 00h00.

A autarquia sublinha que "a animação está garantida e desafia todos a brindar ao novo ano na mais alta das passagens de ano do país, bem no coração da cidade da Guarda".