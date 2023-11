Joana Marques conta-nos uma linda história de amor de ginásio

Hoje regressamos ao podcast de Bruno Mestre, chamado Podcast do Mestre, onde um tipo do ginásio entrevista uma tipa do ginásio, a sua namorada Sara. Ficamos a conhecer a história deste casal, uma bela comédia romântica:

"Há aquelas filhas que não contam nada às mães, e depois há as que contam demais: “Vou começar aí a andar com um outro PT”, é um pré-aviso escusado, não é? Por outro lado, mostra que a Sara tinha uma estratégia. Ia fazer uma espécie de menu degustação."



Demasiada informação, talvez. Não era preciso contar a história com tanto detalhe e fazer-nos sentir que estamos a mais ao ouvi-los:

"Eu ainda sou do tempo em que as pessoas não descreviam detalhadamente tudo o que faziam com os seus namorados. E eram bons tempos, sabem? Às vezes a ignorância é uma bençao. Há coisas que não precisamos mesmo de saber."