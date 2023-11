Funeral de Carlos Avilez parte no sábado do Teatro Municipal Mirita Casimiro

Carlos Avilez morreu na quarta-feira, aos 88 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória, no Hospital de Cascais. O co-fundador do Teatro Experimental de Cascais (TEC) deu entrada na terça-feira no hospital com uma indisposição e viria a falecer cerca das 2h00 da madrugada de quarta-feira.

A missa está marcada para sábado, às 14h00, também no teatro, do qual seguirá, pelas 15h00, para o cemitério, onde Carlos Avilez será sepultado.

A Escola Profissional de Teatro de Cascais (EPTC) informa que as cerimónias fúnebres começam esta sexta-feira. O velório será a partir das 18h00, no teatro, e estará aberto ao público.

O funeral do encenador e ator Carlos Avilez, que morreu na quarta-feira, aos 88 anos , parte no sábado, pelas 14h00, do Teatro Municipal Mirita Casimiro, em Cascais, para o cemitério da Guia.

Carlos Vitor Machado, mais conhecido por Carlos Avilez, nasceu em 1935 e estreou-se profissionalmente como ator em 1956, na Companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro, onde permaneceu até 1963. Com uma vida dedicada ao teatro, foi um dos fundadores do TEC, que completou 58 anos a 13 de novembro.

A peça "Electra", que se estreou a 18 de novembro, foi a última peça encenada por Avilez, a partir da trilogia “Electra e os fantasmas”, de Eugene O'Neill. Ficará em cena, no auditório Academia Artes do Estoril, no Monte Estoril, até 17 de dezembro.

Carlos Avilez foi presidente do Instituto de Artes Cénicas, diretor do Teatro Nacional S. João, no Porto, e diretor do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, tendo fundado a Escola Profissional de Teatro de Cascais, a cuja direção pertencia, integrando, também, o corpo docente.

Em 1964, dirigiu o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, trabalhou com o ator Raul Solnado no Teatro Villaret, em Lisboa, e em 1970 foi diretor artístico e responsável pelo dia consagrado a Portugal na Expo 70 em Osaka, no Japão.

Em 1979 foi nomeado, juntamente com Amélia Rey Colaço, diretor da Companhia Nacional de Teatro I - Teatro Popular, então sediada no Teatro São Luiz, em Lisboa.

Trabalhou em França com Peter Brook e na Polónia com Jerzi Grotowsky, e, além de teatro, encenou várias óperas entre as quais "Carmen", "Contos de Hoffmann", "As Variedades de Proteu", "O Capote", "Inês de Castro", "O Barbeiro de Sevilha" e "Madame Butterfly".

Foi agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique em 1995 e com as Medalhas de Mérito Municipal da Câmara Municipal de Cascais, de Mérito Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e da Associação 25 de Abril.