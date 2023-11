Escritor José Rentes de Carvalho é a Personalidade do Norte 2023 para a CCDR-N

O escritor José Rentes de Carvalho vai ser esta sexta-feira agraciado, em Santo Tirso, com o prémio Personalidade do Norte 2023, divulgou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

"Depois da atribuição da distinção ao arquiteto Álvaro Siza Vieira, em 2021, e à pintora Graça Morais, em 2022, a Personalidade do Norte, em 2023, é atribuída ao escritor nortenho José Rentes de Carvalho", pode ler-se num comunicado da CCDR-N enviado às redações.

O prémio será entregue ao escritor pelo presidente da CCDR-N, António Cunha, durante o Fórum Competitividade Regional e Pós 2030: o Norte na União Europeia, que decorre hoje na Fábrica de Santo Thyrso, contando com a presença da Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.

O prémio consiste numa peça escultória da autoria de Cristina Massena, arquiteta da Escola do Porto, que foi produzida pelo Done Lab da Universidade do Minho e da BOSCH, em Guimarães, com recurso a tecnologia de manufatura aditiva avançada.

Citado pelo comunicado, José Rentes de Carvalho confessou-se "muito honrado, contente e feliz pela atribuição do prémio", embora reconheça que tenha "começado tarde demais a receber prémios", o que faz com a sua "capacidade de agradecer seja modesta".

Filho de pais transmontanos da aldeia de Estevais, em Mogadouro, e neto de um avô sapateiro e de um avô guarda fiscal em Vila Nova de Gaia, José Rentes de Carvalho nasceu em 15 de maio de 1930 em Vila Nova de Gaia.

Frequentou o Liceu Alexandre Herculano, no Porto, e prosseguiu os estudos em Viana do Castelo e Vila Real. Foi na Faculdade de Letras e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que traçou o seu percurso académico, estudando Línguas Românicas e Direito.

Obrigado a abandonar o país por motivos políticos durante a ditadura do Estado Novo, viveu primeiro no Brasil, onde trabalhou como jornalista nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e posteriormente em Nova Iorque e Paris.

O escritor acabou por se radicar nos Países Baixos em 1956, concretamente em Amesterdão, trabalhando na embaixada brasileira e licenciando-se na Universidade de Amesterdão.

Entre 1964 e 1988 foi professor universitário de Literatura Portuguesa e desde então tem-se dedicado exclusivamente à escrita e à colaboração em jornais e revistas literárias.

A sua extensa obra, dedicada à ficção, ensaio, crónica e diário, tem sido publicada em Portugal e nos Países Baixos, sendo recebida com reconhecimento pela crítica e pelos leitores, tendo alguns títulos alcançado o estatuto de 'best-seller'.

Foi premiado, em 2011, com o Grande Prémio de Literatura Biográfica APE, pelo livro Tempo Contado, e, em 2013, com o Grande Prémio de Crónica APE, com o livro Mazagran.

Atualmente, os seus livros são publicados pela editora Quetzal.

José Rentes de Carvalho divide o seu tempo entre Amesterdão, nos Países Baixos, e Estevais, em Mogadouro – metade do ano em cada lugar.