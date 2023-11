Mostra Estufa 2023 leva de novo o circo contemporâneo ao Porto

A 6ª edição do "[Mostra] Estufa" arranca na sexta-feira, dia 24, no Porto. Com o objetivo de promover projetos emergentes em circo contemporâneo, a mostra faz parte de uma atividade de programação da companhia Erva Daninha.



No Teatro do Campo Alegre, vai decorrer o primeiro projeto: “Blue”, por Margarida Monteny, acrobata algarvia. “É um projeto em que temos corda vertical, que está suspensa. Outras intérpretes vão sustentar a Margarida, e o público vai estar sentado ou deitado no próprio palco, muito perto da acrobata, com toda a segurança”, conta à Renascença o diretor artístico e técnico da Erva Daninha, Vasco Gomes.

“Este projeto é, no fundo, uma experiência sobre o atrito, a fluidez, a questão do peso do próprio corpo, o peso da nossa existência. Quando de repente temos simplesmente umas mãos a segurar uma acrobata que está a cinco ou seis metros de altura, é com certeza uma experiência que vai valer a pena”, diz.

A seguir, o público vai passar do grande auditório do Teatro Campo Alegre para o Café Teatro, onde poderá assistir ao “Pindurama”, de Vítor Abreu. O artista brasileiro “vai apresentar uma peça muito interessante de dança acrobática que nos vai remeter para a cultura do Brasil, numa questão da imigração”. Sons e danças típicas do Brasil também vão estar presentes.

Voltando com o público para o Grande Auditório, a mostra termina com o projeto de trapézio “RUT/URA” de David David, com música ao vivo de Filipe Moreira. “É um trapézio pesado, com uma barra de ferro, que nos remete para os limites do corpo e a autossabotagem, que vai contrastar com a leveza e com a elasticidade que o David tem no trapézio”.

“A [Mostra] Estufa é isto - uma viagem do próprio público que assiste a três projetos completamente diferentes, com ambientes completamente diferentes. Não há aqui nenhuma lógica narrativa entre os projetos, são mundos distintos”, acrescenta Vasco Gomes.

