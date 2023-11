Espetáculo-homenagem celebra o centenário do nascimento de Mário de Cesariny

A Fértil Cultural montou um espetáculo-homenagem à figura de Mário de Cesariny , no momento em que se comemoram cem anos do nascimento do poeta, que foi também artista plástico.

A apresentar no Auditório da Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, no próximo sábado, dia 25, a companhia deixa bem vincada a proposta artística que quer oferecer ao público: “Herói é o Meu Nome é uma apropriação da sua vida e obra e a sua transformação num ato performativo multidisciplinar que cruza a poesia, a música, a manipulação de objetos, sombras e muito mais.”

“Acima de tudo, é um ato de homenagem a um artista que nunca deve ser esquecido”, acrescenta a companhia.

A diretora artística da Fértil Cultural, Neuza Fangueiro, assegura à Renascença que o público pode contar “com música, performance, poemas, poesia e vídeo - é uma panóplia”.

O que público vai poder ver em palco são elementos cenográficos e adereços múltiplos como “quadros, molduras, bonecos, candeeiros e abajures, manequins desmembrados, gavetas soltas, chapéus e/ou chaleiras”.

“Quase se pode dizer que o espetáculo é um puzzle musical, e já agora poético, cujas peças encaixam [talvez] de forma surreal”, acrescenta a companhia.

A Fundação Cupertino de Miranda (FCM) é detentora de grande parte do acervo pessoal de Mário Cesariny. Constituído por mais de duas centenas de obras de arte, objetos de sua casa, e pelo seu arquivo e biblioteca pessoal, no qual se encontram mais de quatro mil fotografias, cadernos, correspondência, livros intervencionados e vários registos manuscritos em simples papéis.