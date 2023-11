D'ZRT, 4 Taste e Just Girls juntam-se para um concerto em junho

As três bandas saídas da série de televisão "Morangos com Açúcar" - D´ZRT, 4 Taste e Just Girls - vão juntar-se em palco, em junho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou esta quinta-feira a promotora Everything is New.

A primeira banda a surgir foram os D´ZRT, cujo nome surgiu das iniciais das personagens dos quatro membros: David (Angélico Vieira, que morreu em 2011), Zé Milho (Vítor Fonseca), Ruca (Edmundo Vieira) e Tópê (Paulo Vintém).

O grupo separou-se em 2008, após editar dois álbuns de originais, "D´ZRT" e "Original", voltando os membros a juntar-se um ano depois para o lançamento do trabalho "D´ZRT Project". Este ano, regressaram aos palcos "numa digressão que levou mais de 120 mil pessoas a 12 salas lotadas por todo o país".

"Tal como os D´ZRT, que marcaram o ano de 2023 com o seu regresso aos palcos com a "Encore Tour" após uma ausência de 12 anos, tanto os 4 Taste e as Just Girls marcam esta "Reunião Morangos com Açúcar", com o seu retorno aos palcos", refere a Everything is New.

Os 4 Taste, responsáveis por temas como "Sempre que te vejo" e "Só tu podes alcançar", são Luke D"Eça, Nélson Patrão, David Gama e Francisco Borges.

As Just Girls, que cantam temas como "Bye Bye Vou-me Divertir" e "A Vida te Espera", integram Diana Monteiro, Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas.

Os bilhetes para o espetáculo "Morangos com Açúcar: A Reunião" já estão à venda e têm um custo entre os 12 e os 35 euros.