Um tribunal do estado de Nova Iorque recebeu na quarta-feira uma queixa contra o ator Jamie Foxx, acusado de agressão sexual, alegadamente ocorrida na esplanada de um restaurante da cidade norte-americana em 2015.

A queixosa acusou Eric Marlon Bishop, conhecido como Jamie Foxx, de a tocar sem consentimento depois de ela e uma amiga terem abordado o ator no terraço esplanada de um restaurante, em agosto de 2015.

De acordo com a queixa, Foxx concordou em tirar uma foto, elogiou a mulher, comparando-a à atriz Gabrielle Union e depois agarrou-a no braço, puxou-a para longe e tocou-lhe no seio sem consentimento.

Além disso, segundo a mulher, o ator "colocou os dedos" na sua "vagina e ânus" até que a amiga veio em seu auxílio, uma vez que um dos guarda-costas da estrela de Hollywood ter-se-á apercebido a situação, mas nada fez.