Dúvidas, mistérios, teorias conspirativas mantêm-se. John Kennedy foi morto há 60 anos

A motivação para o assassinato de JFK, que o FBI e a Comissão Warren concluíram ter sido executado por Lee Harvey Oswald, provoca debate há seis décadas. Oswald acabaria por ser baleado pouco depois do ataque, morrendo já sob custódia da polícia.

John F. Kennedy (JFK) tornou-se, a 22 de novembro de 1963, no quarto Presidente dos Estados Unidos da América a ser assassinado. O incidente aconteceu em Dallas, no Texas, há 60 anos, deixando o país - e o mundo - ficou atordoados.

Porque é que Kennedy estava em Texas?

O Presidente e a primeira-dama, Jacqueline Kennedy, viajaram para o Texas como parte de uma campanha para unificar o Partido Democrata e dar início à campanha para a reeleição em 1964.

O casal passou o dia 21 de novembro em San Antonio, Houston e Fort Worth, voando para Dallas Love Field no dia seguinte.

Os Kennedy foram recolhidos por uma limusina descapotável que os levaria, junto com o governador do Texas, John Connally, pelas ruas do centro de Dallas até Trade Mart, onde iria discursar.

Quando o carro passou pelo Texas Book Depository, três tiros foram disparados.

Kennedy foi atingido na cabeça e no pescoço e o governador Connally foi atingido nas costas. As autoridades transportaram ambos para o Parkland Memorial Hospital, onde Kennedy foi declarado morto. O governador texano sobreviveu.

Após o assassinato, Lyndon Baines Johnson foi empossado como o 36º presidente dos Estados Unidos da América a bordo do Air Force One, com Jacqueline Kennedy ao lado.

Nas décadas seguintes, o evento inspirou dezenas de livros e filmes, e o local onde ocorreu o tiroteio continua a ser um destino turístico popular.