Sara Sampaio terá papel em próximo filme do Super-Homem

A portuguesa Sara Sampaio fará parte do elenco do próximo filme do Super-Homem, segundo revela esta terça-feira a "Deadline".

O orgão especializado da indústria de Cinema norte-americana refere que a modelo vai assumir o papel de Eve Teschmacher no filme "Superman: Legacy", escrito e realizado por James Gunn.

Nos filmes "Super-Homem" (1978) e "Super-Homem 2" (1980) esta personagem é uma assistente e parceira romântica do vilão Lex Luthor.

De resto, a "Deadline" também já relatou que o antagonista do filme será interpretado pelo ator Nicholas Hoult.

O novo Super-Homem será o ator David Corenswet e a nova Lois Lane será a atriz Rachel Brosnahan.

"Superman: Legacy" é visto como um recomeço da saga cinematográfica de super-heróis da DC, depois dos filmes produzidos pela Warner Brothers terem falhado em desafiar comercialmente os projetos da Marvel.

O filme tem data de estreia mundial marcada para 11 de julho de 2025. As filmagens devem começar para o ano.