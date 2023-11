Shakira admite ter defraudado o fisco espanhol em 14,5 milhões de euros

Shakira admitiu, esta segunda-feira, que defraudou o fisco espanhol em 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014, segundo avança o El País.

Após semanas de negociações, a cantora colombiana concordou com as acusações e aceitou a pena de três anos de prisão e o pagamento de uma multa de sete milhões de euros. Ao aceitar a acusação, o acordo reduziu substancialmente a pena pedida para Shakira, que inicialmente era de oito anos e dois meses de prisão.

O acordo prevê ainda a substituição da pena de prisão por multa (mais 432 mil euros). A sentença é definitiva, pelo que Shakira não vai ter de se submeter a nenhuma sessão de um julgamento.



No Tribunal de Barcelona, o julgamento estava marcado para começar às 10h00, hora local (9h00 em Portugal continental). A sessão durou dois minutos, tempo necessário para que o magistrado informasse que existia um acordo por escrito.

Com o acordo, Shakira admite que, entre 2012 e 2014, foi residente fiscal em Espanha e teve de pagar os seus impostos no país. Porém, a artista sempre defendeu que, durante esse período, viajava pelo mundo para dar concertos e que as suas únicas visitas a Barcelona, sempre esporádicas, eram para visitar o ex-marido, Piqué.

A Agência Tributária realizou uma investigação contactando prestadores de serviços e profissionais que auxiliaram Shakira nessa fase, chegando à conclusão de que passou mais de meio ano em Espanha, condição necessária para que um cidadão seja considerado residente fiscal.

Apesar do acordo, os problemas de Shakira com a justiça em Espanha não terminaram. O ministério Público apresentou uma segunda denúncia por alegada fraude em 2018. É acusada de defraudar seis milhões de euros por utilizar uma “rede de empresas” para “simular” a transmissão de direitos a empresas de música.

O ministério solicitou à Interpol que notifique a artista, residente em Miami, da denúncia e da intimação para que declare que está a ser investigada por dois crimes tributários.

"Tenho que escolher as minhas batalhas e o mais importante para mim agora é fazer de tudo para que os meus filhos vivam uma vida plena e focar-me no que é realmente importante: vê-los crescer e conviver com eles, sem submetê-los à angústia de ver a mãe num julgamento criminal com o desgaste que isso acarreta”, disse a artista.