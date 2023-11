Os temas que marcaram o percurso da estrela Sara Tavares

Foi ao "chamar a música" que a cantora, compositora e guitarrista Sara Tavares começou, em 1994, a sua carreira de quase trinta anos, depois de ter ganho a primeira edição do programa de talentos Chuva de Estrelas, da SIC, com a imitação da cantora Whitney Houston, com o tema One Moment in Time. A partir desse momento, Sara ganhou a atenção dos portugueses, tendo vencido o Festival da Canção e representado Portugal na Eurovisão no mesmo ano, alcançando o oitavo lugar, com 73 pontos. De ascendência cabo-verdiana, Sara Tavares, que nasceu em 1978, em Lisboa, morreu este domingo, aos 45 anos, no hospital da Luz, na sequência de um tumor cerebral, diagnosticado há mais de uma década. Os temas que marcaram o percurso na música A atuação da artista no final do concurso Chuva De Estrelas, com o tema de Whitney Houston, valeu-lhe o primeiro lugar.



Sara Tavares foi a vencedora da final do Festival da Canção de 1994 com "Chamar a Música". Representou no mesmo ano Portugal em Dublin, na Irlanda, na Eurovisão.

Para o filme da Disney, O Corcunda de Notre-Dame, Sara Tavares cantou a música "Longe do Mundo" (uma adaptação de "God Help The Outcasts). A interpretação ganhou uma menção honrosa da Disney como a melhor versão internacional.

"Eu sei", lançada em 1999, é uma das canções mais populares da cantora.

Junto a Nuno Guerreiro ,vocalista da Ala dos Namorados, Sara Tavares cantou “Solta-se o Beijo”.

"Ponto de Luz" foi lançado em 2009.

Mais recentemente, em 2016, a artista lançou "Coisa Bunitas".

Com Slow J, a cantora interpretou o tema "Também Sonhar".

A última música lançada pela artista, há dois meses, foi "Kurtido".

"Uma estrela que ficará para nós para sempre". As reações de artistas e amigos No programa de música "The Voice", apresentado por Catarina Furtado, que apresentou também o concurso que Sara Tavares venceu, há quase trinta anos, "Chuva de Estrelas", a cantora foi homenageada pelos mentores dos concorrentes, horas depois do anúncio do seu falecimento. De forma emotiva, Catarina Furtado lembrou Sara Tavares como uma "estrela" que ficará para "sempre". Sara Correia, António Zambujo, Sónia Tavares e Fernando Daniel interpretaram ‘Chamar a Música’.

Também nas redes sociais, amigos do mundo artístico prestam a última homenagem à cantora.

Nuno Guerreiro, com quem partilhou o palco, lembra o "ser humano de luz".

Dino D'Santiago partilhou um vídeo a cantar com Sara Tavares.

Também Slow J agradeceu à artista, escrevendo "Aprendi muito a conversar contigo".