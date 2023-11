Morte de Sara Tavares. Costa recorda cantora e compositora com linguagem musical própria

O primeiro-ministro lamentou a morte prematura de Sara Tavares, no domingo, aos 45 anos, considerando que se revelou uma cantora e compositora com uma linguagem musical própria, na qual se cruzam diferentes geografias.

"Lamento com profunda tristeza a morte prematura de Sara Tavares. A sua estreia, ainda muito jovem, num concurso de talentos, cativa os portugueses, tendo-se revelado uma cantora e compositora com uma linguagem musical própria, na qual se cruzam diferentes geografias sonoras" escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter).

Para o primeiro-ministro, Sara Tavares "será sempre lembrada pela sua voz única e pelo seu sorriso".

A cantora portuguesa Sara Tavares, diagnosticada com um tumor cerebral, morreu no domingo, ao final da tarde, em Lisboa.

Ao longo do último ano, Sara Tavares tinha vindo a divulgar alguns temas novos, ao fim de cinco anos de silêncio. O mais recente tema, intitulado "Kurtidu", saiu em setembro passado pela Sony Music.

Sara Tavares, que nasceu em Lisboa em 1978, deu-se a conhecer ainda adolescente nos anos 1990 no concurso televisivo de talentos "Chuva de Estrelas", da SIC, a interpretar um tema de Whitney Houston.

Pouco depois venceu o Festival RTP da Canção de 1994 com "Chamar as Música", tema de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira, e com o qual obteve o oitavo lugar no Festival Eurovisão da Canção por Portugal.