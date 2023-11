Chapéu (supostamente) de Napoleão leiloado por quase dois milhões de euros

Um chapéu bicorne que se acredita ter pertencido a Napoleão foi vendido no domingo por quase dois milhões de euros num leilão da Drouot, em Paris.

“Estamos em 1,5 milhões para este grande símbolo de Napoleão, estou a vendê-lo por 1,5 milhões. Sem arrependimentos, Vendido!", proclamou o leiloeiro Jean-Pierre Osenat ao bater o martelo, sob os aplausos da sala.

Acrescidas as taxas, o comprador pagou 1,9 mihões pelo chapéu cujo valor iInicialmente estimado se situava entre 600 mil e os 800 mil euros.

O valor final supera os 1,884,000 euros pagos por outro chapéu do imperador francês, num leilão, também da Drouot, em 2014.

Historiadores afirmam que Napoleão usava chapéus bicorne porque acreditava que o tornava reconhecível. “As pessoas reconheciam este chapéu em todo o lado. Quando o viam nos campos de batalha, sabiam que Napoleão estava lá. E quando estava em privado, ele tinha-o sempre na cabeça ou na mão, e às vezes deixava-o cair no chão. Esta era a imagem - o símbolo do imperador.", disse o leiloeiro Osenat.

Durante a sua vida, o imperador usou 120 chapéus do género, mas acredita-se que hoja só haja 20 no mundo, muitos em coleções privadas.



A peça pertencia ao empresário Jean-Louis Noisiez, que morreu no ano passado. Segundo os leiloeiros, o chapéu esteve durante o sé. XIX no palácio de Napoleão, com a sua família.

A identidade do comprador não foi revelada.