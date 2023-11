Joana Marques cumpre a tradição de ver Cristina Ferreira na Web Summit

Joana Marques marcou presença em mais uma palestra de Cristina Ferreira na Web Summit, mas revelou estar algo desiludida com a performance deste ano. Antigamente é que era bom:

"Cristina Ferreira não se expressou no idioma que todos esperávamos. Para mim a Cristina é como o David Fonseca. Gosto sempre de ouvir mas prefiro quando é em inglês."

Cristina revelou ser um bocado avessa a inovações e não perceber nada de inteligência artificial, tema sobre o qual falou este ano...:

"E agora convosco, no palco da Web Summit, a pessoa que rejeita inovações tecnológicas! Palmas para esta senhora que só há dois anos cedeu a usar microondas! (...) Gosto sempre de me imaginar na posição daquela malta que veio da Suécia para a Web Summit, à espera de ver coisas inacreditáveis, inovadoras, disruptivas, muito à frente do seu tempo. E acaba a ver uma senhora portuguesa a contar coisas sobre o seu perfil no Facebook."

Houve também ainda tempo para se falar sobre a angústia do influencer no momento de se pronunciar sobre guerras nas redes sociais:

"Por acaso têm-se discutido múltiplos aspetos do conflito israelo-árabe, e não vejo um único analista a debruçar-se sobre este problema: a angústia dos influencers que não sabem se hão de se manifestar pró-Palestina ou pró-Israel, ou Prózis, só."