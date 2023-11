Impostor fez-se passar pelo DJ Marshmello na Web Summit

O nome de Marshmello surgiu no programa da Web Summit deste ano com grande entusiasmo: o DJ e produtor norte-americano iria a Lisboa, à maior cimeira tecnológica do mundo, anunciar uma nova criptomoeda em parceria com a Adidas, chamada Adicoin, numa palestra a decorrer na quarta-feira, pelas 10h25.

Chegado o dia, o DJ e produtor norte-americano atua no palco Panda Conf, com luvas e uma voz diferente. Ao meio-dia, dá uma conferência de imprensa ao lado de Aristide Feldholt, CFO da Adicoin, uma criptomoeda ligada à Adidas usada exclusivamente no metaverso.

No mesmo dia, mas às 22h30 locais (6h30 de Lisboa de quinta-feira), o DJ atuava na discoteca XS Nightclub, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e surgia ao lado de pilotos num evento de preparação para o Grande Prémio de Fórmula 1, que se realizará na cidade norte-americana no fim de semana.