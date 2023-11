Joana Marques apresenta-nos o Ovídio, o José Mourinho do imobiliário

Hoje conhecemos o consultor imobiliário Ovídio Rodrigues, convidado do podcast T2+1, apreciador da obra literária de Cláudio Ramos e pessoa com um "passado interessantíssimo":

"Nunca tinha ouvido ninguém aplicar a si próprio a expressão “interessantíssimo”, sem ser de forma irónica. Tipo, “epá fiz um workshop de filatelia que como deves imaginar foi interessantíssimo”. Mas o Ovidio é mesmo um tipo especial. Bate certo com o nome. Uma pessoa assim não podia chamar-se João."

Ovídio é um homem com visão, e como tal, insatisfeito por não existirem condições em Portugal para poder mostrar propriedades aos seus clientes de helicóptero, com uma passagem pela tasca:

"Senhores governantes, sei que estão ocupados aí com as vossas cenas, e com o aumento do IUC que afinal volta para trás e tal, mas por favor tirem um tempinho para discutir esta possibilidade: construir um heliporto no parque de estacionamento da Taberna do Carró, em Torre de Moncorvo. Deviamos lançar este movimento: um heliporto em cada tasca. Custa menos a fazer do que um aeroporto e ajuda a atrair capital estrangeiro."