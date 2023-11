Igreja do Castelo de São Jorge recebe um “Toque Divino” de Bruno Loureiro

Na última quarta-feira, 15 de novembro, o artista encontrou-se com o Papa Francisco, a quem ofereceu um retrato com 15 mil furos em madeira.

“É uma abordagem contemporânea, com um grande grau de dificuldade”, completa.

De acordo com o curador da exposição, o pintor Santiago Belacqua, Bruno Loureiro “tem uma obra extraordinária e uma linguagem disruptiva na arte sacra, mas que consegue evidenciar as figuras e passagens bíblicas”.

A coleção de Arte Cristã em pregos e parafusos integra 17 obras, incluindo duas peças que contam com mais de 53 mil pregos, cada.

A Igreja de Santa Cruz do Castelo de São Jorge, em Lisboa, inaugura, a 26 de novembro, pelas 11h30, a exposição “Toque Divino”, de Bruno Loureiro, conhecido como o “artista dos pregos”.

Bruno Loureiro, 43 anos, é natural de Matosinhos e “desde tenra idade que no seu imaginário morava a vontade de inventar, criar e sonhar a arte”, mas também a atenção “a cada pormenor, desperto para sentir arte e movimento na sala de aula, no recreio e na vida”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

O artista envergou a camisola do Leixões S. C. durante 11 anos, mas nunca deixou de praticar o desenho, a pintura e a escultura, tendo realizado a sua primeira exposição em 2004.

As obras inéditas com recurso a pregos surgiram mais tarde, após uma pausa na carreira. Recentemente, o seu trabalho nessa área acabou por destacar-se na Bienal de Lisboa – Arte Cristã.