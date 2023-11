Grammy Latino entregues esta quinta-feira. Carminho e Maria Mendes estão nomeadas

A cerimónia da 24.ª edição dos prémios de música Grammy Latino vai acontecer esta quinta-feira em Sevilha, Espanha, num evento que conta com as portuguesas Carminho e Maria Mendes entre as nomeadas.

De acordo com a lista de artistas nomeados, a fadista Carminho está indicada para o Grammy Latino de "Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa", com o sexto disco de carreira, "Portuguesa", lançado em março.

"Portuguesa" reúne fados tradicionais compostos por Carminho e outros temas compostos por autores convidados, como Rita Vian, Luísa Sobral, Joana Espadinha e o músico brasileiro Marcelo Camelo.

A cantora de jazz Maria Mendes volta a ser nomeada para os Grammy Latino, na categoria de "Melhor Arranjo", juntamente com o músico John Beasley com uma versão da música "Com que Voz", retirada do álbum ao vivo "Saudade, Colour of Love", de 2022.

De acordo com o agenciamento da artista, em "Saudade, Colour of Love", Maria Mendes "traz a sua mistura espirituosa de jazz sinfónico e fado ao palco do concerto com John Beasley e o Metropole Orkest", apresentando novos arranjos orquestrais de canções do seu álbum "Close to me", de 2019.

Nesta edição, os artistas mais nomeados são os colombianos Karol G, Shakira e Camilo, com sete nomeações cada, seguindo-se o argentino Bizarrap, com seis.



O espanhol Pablo Alborán, o porto-riquenho Bad Bunny, a argentina Maria Becerra, o colombiano Fied e a mexicana Natália Lafourcade somam cinco nomeações cada.