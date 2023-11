A banda The Smashing Pumpkins são a segunda confirmação do NOS Alive para a edição do próximo ano, com a banda de rock alternativo a ser anunciada esta terça-feira para o dia 11 de julho de 2024 - primeiro dia do festival.

O anúncio foi feito na rede social X, antigo Twitter.

O NOS Alive vai ser assim palco do regresso a Portugal dos norte-americanos, liderados por Billy Corgan, depois da atuação no mesmo festival em 2019.