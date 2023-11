Prémio Camões 2022 vai ser entregue ao escritor brasileiro Silviano Santiago

O escritor brasileiro Silviano Santiago vai receber, esta terça-feira, o Prémio Camões 2022, na sede da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.

O vencedor do prémio de 2022 foi anunciado no final de outubro do ano passado, tendo desde então já sido revelado o vencedor de 2023, que é o português João Barrento.

Ensaísta, romancista e contista, Silviano Santiago nasceu em 1936, em Formiga, Minas Gerais, Brasil. Doutorado em Letras Francesas pela Universidade de Sorbonne, de Paris, em 1968, com uma tese sobre "Os Moedeiros Falsos", de André Gide, a biografia divulgada pelo Prémio Camões identifica-o igualmente como bacharel em Letras Neolatinas pela Universidade Federal de Minas Gerais (1959), com especialização em Literatura Francesa, como bolseiro do Centre d`Études Supérieures de Français, no Rio de Janeiro, entre 1960 e 1961.

Professor em universidades norte-americanas durante grande parte da carreira, Santiago publicou nos Estados Unidos obras como o romance "Stella Manhattan" e os ensaios sobre letras latino-americanas "The Space In-Between". A par da obra ensaística, predominante no seu percurso, escreveu poesia e ficção, como os contos reunidos em "Keith Jarrett na Blue Note -- Improvisos de Jazz" e "Mil Rosas Roubadas", romance com que venceu o Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa em 2015. "Genealogia da Ferocidade", análise da obra "Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa, está entre os seus mais recentes títulos.