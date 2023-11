Mulher norte-americana com dois úteros tem uma gravidez em cada um

Uma mulher do estado do Alabama, nos Estados Unidos, que nasceu com a condição rara de ter dois útero está grávida em ambos de fetos distintos.

Kelsey Hatcher já deu à luz a três filhos e, agora, em conjunto com o marido Caleb, espera por mais dois.

A mulher nasceu com dois úteros funcionais e ambos os orgão conseguiram constituir gravidez em simultâneo.

O obstetra de Kelsey Hatcher disse a uma televisão local norte-americana que este tipo de gravidez "é raríssima".

"Alguns obstetras e ginecologistas passam toda a sua carreira sem conhecer um caso destes", referiu.

E é a sua raridade que, segundo a Universidade do Alabama, é abaixo de 1%, que também torna esta gravidez de alto risco.

Neste momento, os fetos estão a crescer de forma natural, mas o maior desafio pode acontecer no momento do nascimento.

Os especialistas não sabem se os úteros vão funcionar de forma sincronizada ou se cada bebé poderá nascer em timings distintos.

Os gémeos, assim designados apesar de tecnicamente virem de úteros diferentes, devem nascer perto do Natal.