Instagram com nova funcionalidade. Publicações e reels apenas para amigos próximos

O Instagram lançou esta terça-feira uma nova funcionalidade que permite partilhar publicações e “reels” apenas com amigos próximos, tal como já era possível fazer com “stories”.

A novidade está já disponível para aqueles que já contam com listas de amigos próximos, sendo possível agora escolher com quem partilhar as publicações ou “reels”: com os seguidores, ou apenas com os amigos chegados.

“O Instagram espera que estas novas funcionalidades abram mais possibilidades para se ser mais autêntico no Instagram e, ao mesmo tempo, ter mais opções sobre quem vê os seus conteúdos”, refere a rede social.

Com a funcionalidade, a publicação ou vídeo vai aparecer nos “feeds” do Instagram daqueles que estão na lista de Amigos Próximos e será marcada com um ícone de estrela verde.