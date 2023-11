Ferrari de 1962 vendido em leilão por mais de 48 milhões de euros

Fabricado em 1962, este carro desportivo terminou a época na segunda posição uma corrida de endurance de 1.000 quilómetros no circuito alemão de Nürburgring, tal como as 24 horas de Le Mans, onde a equipa desistiu por falha do motor, de acordo com a Sotheby’s.

Depois de alguns anos de competição na Sicília, em Itália, a viatura foi vendida e exportada para os Estados Unidos.

“Independentemente do que se passa nos mercados financeiros, uma viatura deste calibre é um objeto de coleção, uma oportunidade única na vida de um colecionador”, disse à AFP Michael Caimano, da RM Sotheby’s, comparando o Ferrari a uma obra de arte que se “pode tocar, cheirar e ouvir”.



A casa de leilões acrescentou que “este GTO verdadeiramente notável é nada menos que uma lenda. É conhecido por ser o único exemplo de campanha da Scuderia Ferrari em nome de propriedade da SEFAC Ferrari. Elegível para grandes eventos em todo o mundo, incluindo Le Mans Classic, este impressionante GTO oferece ao seu próximo zelador mais diversão em turnês e corridas vintage, ou exibição em grandes concours d'elegance e encontros de marcas em todo o mundo.”