Renascença. Informação para decidir também no WhatsApp

Já é possível receber as principais notícias do dia através do WhatsApp. A Renascença, aproveitando uma nova forma de interação criada pela plataforma, tem desde terça-feira um canal especial dedicado à informação.

Quem quiser seguir a informação da Renascença no WhatsApp só precisa de clicar aqui. Depois, basta seguir e as notificações aparecem no canto superior, em Canais. Se pretender ser avisado/a sempre que houver novidades, poderá ativar as notificações, clicando no "sino" que aparece no canto superior direito.

Para além da informação, também os programas As Três da Manhã e o T3 têm os seus respetivos canais.

A Renascença está presente em várias plataformas online, onde é possível acompanhar todas as novidades. Estamos no Instagram, onde também temos uma conta de Informação e uma especialmente criada para os amantes do desporto. Também nos pode encontrar no Facebook, X (antigo Twitter), Youtube ou Reddit, por exemplo.