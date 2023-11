Joana Marques apresenta "The Fast Food and The Furious", um filme de acção com SirKazzio

Joana Marques apresenta-nos um filme de acção protagonizado pelo youtuber SirKazzio e pelo estafeta Rajid, que se envolvem numa perigosa perseguição por causa de uma entrega que correu mal:

"O quê?! Uma perseguição a alta velocidade por causa de um hambúrguer?! Não percebo isto... então estes youtubers não eram todos milionários? Vai preocupar-se agora com um big mac que custa 5 euros!?"

SirKazzio não gosta que brinquem com a comida dele e por isso está em guerra com os estafetas da Uber Eats, ou melhor, com o estafeta, já que ele acha que é sempre o mesmo:

"A minha pergunta é: será sempre o mesmo?! Ou é o Sirkazzio que acha as pessoas de origem indiana são todas iguais? imagino-o a abrir a porta da próxima vez: “RAJID, SEU SACANA! ENTÃO O HAMBURGUER, SOUBE-TE BEM?!?” E o coitado do estafeta: “Eu não me chamo Rajid, juro! Nunca estive neste morada, e nem sequer como carne de vaca”"