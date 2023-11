Artesão de Coimbra preserva a pintura tradicional do prato "ratinho"

Um artesão de Coimbra reclama aos 69 anos o lugar de último pintor de louça "ratinha", ligada aos antigos movimentos migratórios dos camponeses do Centro e do Norte para os trabalhos agrícolas sazonais do Sul.



Carlos Tomás dirige há décadas, no largo da Sé Velha, uma loja onde expõe e vende milhares de peças de cerâmica artística, com destaque para a chamada louça de Coimbra e para os pratos "ratinhos".

O louceiro disse à agência Lusa que esta faiança popular, também designada "troca-trapos", inclui pratos, alguidares e tigelas, decorados com peixes, aves, elementos vegetais, lavradores, músicos, pescadores e pastores, entre outros motivos.

"Era feita na região das Beiras, especialmente no inverno", referiu, para explicar que, nos séculos XIX e XX, tais utensílios eram produzidos no início por famílias pobres que se deslocavam para o Ribatejo, a Beira Baixa, o Alentejo e mesmo a Extremadura espanhola.

Segundo Carlos Tomás, estes trabalhadores, conhecidos como "ratinhos", "pica-milhos" ou gaibéus, levavam consigo os pratos e "os senhores dos campos, no final, ficavam com as cerâmicas, trocando-as por roupas e agasalhos", o que deu origem à expressão "troca-trapos".

Em 1939, "Gaibéus" foi o título dado por Alves Redol (1911-1969) ao seu primeiro romance, inaugurando o movimento do neorrealismo, com relatos sobre a vida de "um povo resignado que luta afincadamente" de sol a sol, nos arrozais alagadiços do Ribatejo.

Também Manuel da Fonseca (1911-1993) contou a vida dura nos campos onde os "ratinhos" -- beirões, minhotos e até gente da Galiza -- procuravam ganhar algum dinheiro, o que não conseguiam nas magras leiras do interior montanhoso.

No poema "Maria Campaniça", o neorrealista evoca uma mulher de olhos lindos, "rosto macerado de andar na ceifa e na monda desde manhã ao sol-posto".

Natural de Condeixa-a-Nova, Carlos Tomás ainda era criança quando aprendeu a pintar o prato "ratinho", numa oficina daquela vila do distrito de Coimbra.

"Não conheço mais ninguém a pintar cerâmica "ratinha" à mão", afirmou, realçando que se trata de "uma louça das Beiras e uma das mais bonitas do mundo".

Tudo começou quando, com apenas 11 anos, tinha de fugir quando lá iam os fiscais. Mais tarde, resolveu que a cerâmica era a sua vida.