"Vem Conhecer Portugal" e novo Cartão Jovem gratuito estão a chegar

O “Vem Conhecer Portugal” e o novo Cartão Jovem foram apresentados esta semana. Viagens e estadias gratuitas e novas parcerias com Sporting e FC Porto, entrou outros, são algumas das novidades.



O programa “Vem Conhecer Portugal” consiste numa oferta de seis noites em Pousadas da Juventude e sete dias de viagens ilimitadas com a CP para todos os alunos que terminam o 12.º ano entre 2023 e 2025.

Todos os jovens que finalizaram o ensino secundário este ano podem fazer a pré-reserva no website anda.la. As viagens podem ser realizadas a partir do dia 8 de janeiro de 2024. O programa é uma parceria entre a Movijovem e a CP.

Na sessão de apresentação no Centro da Juventude de Lisboa, realizada terça-feira, e liderada pelo presidente da Movijovem, Miguel Perestrello, era esperada a presença da ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, do secretário de Estado da Juventude e do Desporto e ainda do secretário de Estado das Infraestruturas, mas com a crise política nenhum dos políticos compareceu.

Foi ainda lançado também o novo Cartão Jovem, com a novidade de que em 2024 vai ser totalmente gratuito e segmentado por idades, para que todos os jovens dos 12 aos 30 anos possam usufruir de vantagens e descontos na área da mobilidade, formação, literacia financeira, cultura e lazer, desporto e entretenimento, de acordo com os interesses de cada faixa etária.

O novo Cartão Jovem, conta, a partir de 2024, com parcerias com grandes instituições como a Flixbus, Cooltra, Wook, Federação Portuguesa de Futebol, Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto, entre outros.

Ao longo de 2024, serão apresentadas todas as vantagens e valências do novo Cartão Jovem às quais se juntarão outras experiências, como a campanha “More in 24” de sensibilização dos jovens para as eleições europeias de 2024.

Em declarações à Renascença, Miguel Perestrello afirmou que o “renovado Cartão Jovem pretende impactar a vida dos jovens portugueses em várias frentes”, enquanto ferramenta de informação, participação, capacitação e descontos.