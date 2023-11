Led Zeppelin IV. Capa do quarto álbum da banda identificada após meio século

A fotografia da capa permaneceu um mistério até esta quarta-feira. Um investigador da Universidade do Oeste da Inglaterra (UWE, na sigla inglesa), encontrou a imagem a preto e branco num albúm de fotografias, durante uma investigação do passado do condado de Wiltshire.

Após cruzar várias informações, Brian Edwards conseguiu descobrir o nome do fotógrafo: Ernest Farmer, o primeiro diretor da escola de fotografia na Polytechnic Regent Street, hoje Universidade de Westminster.

Algumas pesquisas sugerem que quem está representado na imagem é Lot Long, um homem viúvo que nasceu em Mere em 1823 e morreu em 1893.

O albúm do fotógrafo inglês, intitulado "Reminiscências de uma visita a Shaftesbury. Whitsuntide 1892. Um presente para a tia de Ernesto", retrata essencialmente paisagens e edíficios do sul de Wiltshire e Dorset, no sudoeste de Inglaterra.

De acordo com o The Guardian, o diretor do Museu de Wiltshire, David Dawson, já anunciou que a fotografia vai ser exposta em conjunto com outras de Farmer, em abril do próximo ano.

"Wiltshire Thatcher: a photographic journey through Victorian Wessex" servirá para celebrar o fotógrafo inglês, pouco conhecido mas que teve um papel importante no desenvolvimento da fotografia enquanto arte.