Madonna atua na Altice Arena esta segunda e terça-feira

Madonna está em Portugal e vai subir ao palco da Altice Arena duas noites seguidas - segunda e terça-feira. A 'rainha da pop' chegou a Lisboa na sexta-feira, num jato privado, e veio determinada a concretizar alguns desejos, inclusive visitar o Santuário de Fátima, segundo avança o Correio da Manhã.



Antes de rumar a Portugal, a artista atuou em Barcelona.

The Celebration Tour vai contar com o convidado especial Bob the Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue, que se junta a todas as datas da tournée mundial.



Depois do segundo concerto em Lisboa, Madonna vai ter quatro dias de intervalo, para depois retomar a digressão no dia 12, em Paris, França.