Bruno Nogueira: “Não há nada mais desinteressante do que falar sobre o humor, o melhor é fazê-lo”

“Lá vamos nós”, suspira Bruno Nogueira quando a pergunta foi sobre os limites do humor. A conversa que juntou o humorista e o pianista Filipe Melo este sábado, na Capela da Imaculada, no Espaço Vita, em Braga, no âmbito do Festival Literário Utopia, não teve limites, nem papas na língua.

Perante a plateia, Bruno Nogueira admitiu que recebe “diariamente, ou semanalmente, ameaças de morte”. Em causa os episódios da série “O Último a Sair” que estão a passar no streaming em países como o Brasil e Angola e onde o humor de Nogueira tem gerado reações.

Na conversa que encheu a capela, e que foi moderada por Hélder Gomes, Bruno Nogueira afirmou que “uma pessoa tem de estar preparada, quando escreve algo potencialmente polémico, para uma reação adversa, ou ferir suscetibilidades”. Contudo, o humorista referiu que tem de estar preparado para “encarar” isso, e não ficar “chocado”.

Sublinhando que é a “liberdade de dizer que nos distingue como humanos”, Bruno Nogueira considerou que “todas as pessoas têm um território sagrado” e deu como exemplo, a morte, quando “morre um familiar”.

Na sua opinião, se se preocupasse com todos esses “territórios sagrados”, não conseguiria “acondicionar o que toda a gente quer”, preferia não escrever, mais-valia, disse “ser o chat GPT” a criar os textos.