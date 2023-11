27.ª Mostra de Teatro de Almada abre com "100 anos de Parque Mayer"

A programação da 27.ª Mostra de Teatro de Almada abre, esta sexta-feira, com "100 anos de Parque Mayer", o primeiro de 19 espetáculos de 17 grupos de teatro profissional e amador, reunidos no encontro.

No ano em que se assinalam 100 anos de Parque Mayer, o certame abre com esta criação da Plateias d'Arte -- Associação Cultural, no auditório Fernando Lopes-Graça, em Almada, numa encenação de Diogo Novo, com interpretações de António Calvário e Rita Ribeiro, dois nomes que também foram cabeças-de-cartaz dos palcos do teatro de revista.

A proposta documental "A/Mada - Gente do mar", baseada em testemunhos das comunidades piscatórias da Costa de Caparica, Fonte da Telha e Barreiro, é outro destaque desta edição da mostra, concretizando a primeira das 12 estreias do programa.

A peça estará em cena no sábado e domingo, com direção artística de Laurinda Chiungue, cocriação e interpretação de Martha García e Susana Quaresma.