Ouça a nova música dos Beatles, "Now And Then"

Os Beatles lançam esta quinta-feira uma nova música, a "última canção" do grupo. 40 anos depois da morte de John Lennon, o tema "Now And Then" vê a luz do dia.

A música foi composta por Lennon em 1978, oito anos depois da separação dos Beatles e dois anos antes da morte do cantor. John Lennon gravou voz e piano em casa, em Nova Iorque - e essa gravação chegou aos restantes Beatles em 1984, pela mão de Yoko Ono.

Segundo a editora Universal, “Paul, George e Ringo também gravaram novas partes e completaram uma primeira mistura de “Now And Then” com o produtor Jeff Lynne". Mas as "limitações tecnológicas" impediram o grupo de chegar a uma "mistura limpa" de todos os elementos, o que resultou na música ser "arquivada".

A estreia do vídeo da música acontece esta sexta-feira, pelas 13 horas.