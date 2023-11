Cinemateca Portuguesa inicia projeto de descentralização "Imagens em Movimento"

A Cinemateca Portuguesa inicia esta quinta-feira, em Montemor-o-Novo, o projeto de descentralização "Imagens em Movimento", que visa divulgar o património cinematográfico português em todo o país, apoiar atividades locais e dinamizar redes de exibição.

A primeira etapa decorre até dia 11, no Cine-Teatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, com um programa dedicado ao sonoplasta Alexandre Gonçalves, natural de Évora, que trabalhou mais de 40 filmes de realizadores como Fernando Lopes, José Fonseca e Costa, António Campos e João César Monteiro, e que Cinemateca define como "uma das figuras incontornáveis do Cinema Novo português".

O programa, em colaboração com o Cineclube e a Filmoteca Municipal de Montemor-o-Novo, prevê um ciclo de cinco filmes, uma exposição sobre a história do som no cinema português e oficinas de sonoplastia para o público mais novo e das escolas.

Para as próximas etapas, a Cinemateca conta já com a Associação Ao Norte, de Viana do Castelo, os cineclubes da Maia, de Pombal, Avanca, Abrantes (Espalha Fitas), Torres Novas, Mértola e Faro, assim como com a Associação Provisória -- Saboia, de Odemira.

O projeto "Imagens em Movimento" surge na sequência da digitalização do património fílmico da Cinemateca, e estender-se-á por todo o país, até outubro de 2024.