Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço na abertura do Festival Utopia em Braga

Numa altura em que as imagens da guerra na Ucrânia e no Médio Oriente nos puxam para a realidade, em Braga arranca esta quinta-feira o primeiro Festival Literário dedicado ao tema da Utopia. De 2 a 12 de novembro, mais de uma centena de autores e pensadores nacionais e internacionais juntam-se para debates, workshops, sessões com escolas, oficinas, exposições e entrevistas.

A sessão de abertura decorre na noite de quinta-feira no Theatro Circo de Braga e vai juntar o humorista Ricardo Araújo Pereira e o tradutor e escritor Frederico Lourenço. Antes ainda, Braga acolhe a Conferência do Plano Nacional de Leitura, dedicada este ano à literacia mediática e que encerrará com a presença do ministro da Cultura, no pequeno auditório do Theatro Circo.

Com um programa que terá como epicentro o Espaço Vita, e em particular a Capela Imaculada, no Seminário Nossa Senhora da Conceição, o Festival Utopia vai levar a Braga destacados nomes da literatura internacional, um deles a escritora russa Ludmila Ulitskaya, uma eterna candidata ao Nobel da Literatura que, no dia 11, será entrevistada por Isabel Lucas.

Outra das presenças é o ensaísta francês Gilles Lipovetsky que, também no dia 11, contará com uma entrevista de vida conduzida por Ana Daniela Soares no auditório do Espaço Vita. Num dia que culminará com um concerto de Mallu Magalhães, passa também por Braga o escritor João Tordo, que irá conversar com David Mitchell em torno dos livros e dos guiões.

No último fim-de-semana do festival estarão presentes em Braga as escritoras Lídia Jorge e Teolinda Gersão (no domingo). A autora de “Misericórdia” será alvo de uma entrevista de vida num formato de podcast ao vivo na Capela Imaculada. Já Teolinda Gersão irá conversar com Filipa Fonseca Silva sobre a “Utopia da escrita feminina”.

Nesse mesmo domingo, dia 12, José Rodrigues dos Santos, que está a lançar o novo livro “O Segredo de Espinosa”, será entrevistado pelo escritor Pedro Vieira. Numa conversa sobre a “Geografia Sentimental”, o diálogo será entre a escritora Karina Sainz Borgo e Lluís Prats. Já para os interessados sobre a arte da escrita, o autor brasileiro Amilcar Bettega irá promover uma oficina sobre a arte do conto.

Segundo Paulo Ferreira, diretor geral da The Book Company que promove o Utopia, em parceria com a autarquia de Braga, o festival surge “numa altura em que é preciso tanta racionalidade e realismo no mundo em que vivemos” que é, nas suas palavras, “importante também olharmos para a ideia de utopia, para o não lugar, para o lugar da perfeição”

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, Ferreira indica que o festival vai “juntar à mesa diferentes vozes, diferentes correntes artísticas, tendo sempre o livro no centro”. De acordo com o organizador, “o livro vai dialogar com outras expressões artísticas, como o teatro, o cinema e a música”.

No festival será entregue o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores e pela autarquia de Braga, a José Pedro Castanheira pelo livro “Volta aos Açores em Quinze Dias”. Será também apresentado um espetáculo que combina música, imagem, texto e performance por parte do escritor Afonso Cruz.

O humor tem, igualmente, espaço na programação do Festival Utopia. No dia 4 de novembro Bruno Nogueira vai conversar com o músico e autor Filipe Melo sobre se há fronteiras para o humor. Neste mesmo sábado, a Capela Imaculada recebe às 17h00 uma conversa sobre a ideia do território criado na literatura que vai juntar os escritores Francisco José Viegas e Dulce Maria Cardoso.

E porque há músicos que são também escritores, o festival convidou Fernando Ribeiro, dos Moonspell, Rita Red Shoes e Adolfo Luxúria Canibal para uma conversa sobre a “música das palavras e a escrita de canções”, no dia 5 de novembro. Já sobre fotografia e imagem falarão, no mesmo dia, os fotógrafos Alfredo Cunha e Roberto Santandreu. Ainda domingo, dia 5, passará por Braga o escritor Miguel Esteves Cardoso para uma entrevista de vida conduzida por David Pontes.

A política também tem espaço no Festival Utopia

“Democracia & Utopia” é o nome do ciclo que terá lugar na Reitoria da Universidade do Minho e que levará a Braga Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República. Num ciclo de debates agendado para dia 6 de novembro, irá falar-se sobre o desenvolvimento regional e democracia – num debate que contará com a participação do autarca de Braga, Ricardo Rio.

Paulo Ferreira indica que este ciclo, que conta também com Alexandre Quintanilha, irá ter a presença dos vários grupos parlamentares. Segundo o organizador, o Utopia irá também ter programação nas bibliotecas e em empresas.

“É um programa que achamos muito interessante. Que tenhamos conhecimento, é a primeira vez que um festival literário estará presente em empresas, nomeadamente F3M, promovendo ali um conjunto de encontros entre escritores e os colaboradores dessas empresas”, diz.

Na apresentação do festival, em junho, Paulo Ferreira lançou a ideia da internacionalização do evento. “A palavra ‘Utopia’ vai ser uma marca que passará a ser conhecida fora do país, e que, sem nunca esquecer Braga, e sem nunca deixar de fazer o evento em Braga, vai sair das fronteiras nacionais”.