Matthew Perry. "Este é aquele em que os nossos corações estão partidos"

Os co-criadores de Friends, Marta Kauffman e David Crane, juntamente com o produtor executivo Kevin Bright, emitiram um comunicado, no domingo, em que fazem analogia à construção dos títulos de cada episódio da série norte-americana, referindo que "Este é aquele em que os nossos corações estão partidos".

"Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos tirar um momento para lamentar e processar essa perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando formos capazes. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo", anunciaram os cinco atores.

View this post on Instagram

O ator foi encontrado sem vida no jacuzzi de sua casa, na noite de sábado. Faleceu aos 54 anos e as causas da morte ainda não foram apuradas.

A polícia de Los Angeles disse ao LA Times que não foram encontradas drogas em casa do ator, mas sim medicamentos prescritos, pelo que irão ser realizados exames toxiológicos.

Os problemas com álcool e drogas não eram desconhecidos pelo público e Perry chegou mesmo a publicar um livro, no ano passado, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing,” em que falava sobre as suas dependências. Admitiu ter começado a beber aos 14 anos, mas só reconheceu que tinha problemas com álcool aos 21.

"Tomava 55 Vicodin por dia, pesava 58 kg, estava em Friends a ser assistido por 30 milhões de pessoas – e é por isso que não consigo assistir ao programa, porque eu estava muito magro", disse o ator no seu livro. Além disso, Matthew Perry admtiu, em 2016, à BBC Radio 2, "que não se lembrava de três anos de filmagens durante Friends, por causa da bebida e das drogas".