Joana Marques impressionada com o Campeão Nacional de Dating

Hoje continuamos a conhecer melhor Afonso Freitas, especialista em vender através de palavras escritas e apalavradas, que nos vende a sua vida invejável, com muitas viagens, carros e "gajas":

""As minhas amigas cozinham para nós"... porque é para isso que as gajas servem. Imagina ir daqui para Bali e ter de ser eu, Afonso, a fazer o arroz. Era só o que faltava. Que ele é stoic mas não é stupid. Não andou a estagiar durante três meses com gajas para depois deixar que lhe passem a perna, e vão para a praia bronzear-se em vez de fazerem o jantar."



Afonso passou muito tempo a investir em três dates por dia para treinar as suas skills sociais e aprendeu uma coisa ou duas sobre as "gajas":

"É verdade. As gajas são como aquelas plantas que precisam de muita manutenção. Ainda bem que nós andamos com homens, que são uns cactos! Já as mulheres... Se uma pessoa não se lembra de lhes pôr água dia sim, dia não, morrem. E quem diz água diz um SMS a perguntar “então babe, dormiste bem?”