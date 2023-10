Castelo Branco na rede de Cidades Criativas da UNESCO "é mais do que justa"

A Turismo Centro de Portugal congratulou-se esta terça-feira com a integração de Castelo Branco na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria artesanato e artes populares, distinção que o seu presidente, Raul Almeida, considerou "mais do que justa".

"Com Castelo Branco, são já seis as Cidades Criativas que a UNESCO identificou no território do Centro de Portugal, o que é elucidativo sobre a dinâmica que se vive neste território. O artesanato e as artes populares, a música, a literatura e o design são áreas cada vez mais identificativas desta região, o que a torna ainda mais atrativa a nível turístico para os visitantes", afirmou, citado num comunicado enviado à agência Lusa, Raul Almeida.

A decisão da integração de Castelo Branco na Rede de Cidades Criativas da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) foi divulgada esta terça-feira, Dia Mundial das Cidades, pela diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay.

Este ano, 55 cidades receberam esta distinção, sendo Castelo Branco a única portuguesa.

"Foi com grande satisfação que soube da distinção atribuída a Castelo Branco pela UNESCO. Uma distinção mais do que justa: basta percorrer o centro histórico de Castelo Branco para percebermos a sua vitalidade criativa, assente na magnífica tradição do Bordado de Castelo Branco. Felicito a autarquia por este reconhecimento", disse.

Esta cidade do Centro de Portugal junta-se a outras cinco localidades da região que já pertenciam à restrita lista de Cidades Criativas da UNESCO - Idanha-a-Nova e Leiria, ambas cidades criativas da Música, Óbidos, cidade criativa da Literatura, Caldas da Rainha, cidade criativa do Artesanato e Artes Populares, e Covilhã, cidade criativa do Design.

A candidatura de Castelo Branco, coordenada pela Câmara Municipal, teve como base o Bordado de Castelo Branco, ex-líbris e símbolo maior da cidade, com características que o tornam único.

Criada em 2004 pela UNESCO, a rede de Cidades Criativas conta agora com 350 cidades em todo o mundo, representando sete áreas criativas: Artesanato e Artes Populares, Design, Cinema, Gastronomia, Literatura, Artes dos Media e Música.