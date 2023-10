Joana Marques apresenta-nos Afonso, o maior fã português de Andrew Tate

Joana Marques traz-nos hoje Afonso Freitas, tiktoker, génio e futuro multimilionário que quer "impactar" as pessoas, como o Andrew Tate, pessoa com quem partilha as aspirações e preocupações dignas de quem tem um lifestyle luxuoso:

"Concluindo: se és pobre e tens fome, não te preocupes, podia ser pior. Podias ser rico e ter fomo. Dá graças a Deus por ires todos os verões para aquele T1 na Manta Rota, em vez de viveres o drama de ter de escolher entre Ibiza e Mykonos. Onde estará mais bom tempo? Onde é que o mar está mais azul? Onde é que há mais gajas? Tantas perguntas sem resposta."

Afonso Freitas ainda está a dar os primeiros passos no caminho do sucesso mas já conta com o apoio de Andrew Tate, que escolheu não o humilhar quando descobriu que conduzia um Smart:

"Tens um Smart?! Dá cá um abraço!! Não te sintas mal!! Acontece aos melhores. É uma vergonha mas pronto, ninguém tem de saber. Tenta estacionar sempre a dois quarteirões de distância. E compra um porta-chaves da Ferrari, para disfarçar. Fica aqui o meu aplauso ao Andrew Tate, que resistiu a escarrar (que é mesmo assim) no Afonso ao descobrir que ele era um pobre, que nojo!!"