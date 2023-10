Coração de Viana feito de peças de veículos militares que em 1974 defenderam a liberdade

Um prato de embraiagem, uma corrente de distribuição de uma viatura todo-o-terreno UMM Curnil ou carretos pequenos de Chaimite são tudo peças de antigas viaturas militares que andaram nas ruas a defender a Liberdade, em 1974 e que agora foram transformadas em obra de arte.

A peça criada pelo artista Luís Morais é este sábado oferecia à cidade de Viana do Castelo, no âmbito das Comemorações do Dia do Exército. Em entrevista à Renascença, o também professor do Instituto dos Pupilos do Exército explica que a encomenda da obra o surpreendeu.

A ideia de criar a peça surgiu de um desafio do Chefe de Estado Maior do Exército. “Inicialmente havia a questão de fazer uma peça com aquela técnica de trabalhar com ferro reciclado. E a ideia de Coração de Viana surgiu imediatamente a seguir, quando começamos a pensar em Viana do Castelo”, explica Luís Morais.

De acordo com o autor da peça que vai ficar na Praça Eixo Atlântico, a obra usa “maioritariamente peças que fizeram parte de viaturas que pertenciam ao Exército na altura do 25 de Abril de 1974”. Nas palavras de Luís Morais, a peça assume por isso, “essa parte sentimental e simbólica”.

Com cerca de 70 centímetros por 55 centímetros, a obra foi elaborada com “metais ferrosos, ferro e aço e maioritariamente com materiais reciclados ou em fim de vida” das viaturas e que foram unidas por “dois processos de soldadura, a arco elétrico com elétrodo revestido e sistema MIG com gás inerte”, explica o Exército em comunicado.

Depois de concluída, a peça levou um “acabamento de zinco por eletrozincagem e lacagem em dourado”. Luís Morais explica à Renascença que foi pelo menos umas cinco vezes às oficinas para recolher a matéria-prima.

“Tinha lá pessoas que estavam à minha espera para irmos ver o que é que se poderia ali adequar. Expliquei-lhes a dimensão, mais ou menos, que queria das peças e eles reuniram-nas”, descreve o artesão. Eram “peças já velhas, muito maltratadas, rebentadas e que depois foram preparadas”, refere Luís Morais.