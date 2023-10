Morreu Bobi, o cão mais velho do mundo

O cão mais velho do mundo era português e morreu esta domingo com 31 anos. O animal vivia em Leiria e detinha o Guiness World Record desde fevereiro deste ano.

Leonel Costa, dono de Bobi desde os oito anos, disse que o “ambiente calmo e tranquilo” em que este vivia, era a razão para a sua longevidade.

Na data do aniversário deste cão, fez-se uma grande festa para celebrar os seus 31 anos, com pessoas a virem de várias partes do mundo. O dono admitiu à Lusa ter gastado cerca de 1000 € para que tudo estivesse à altura do recente detentor de um recorde da Guiness. Na altura desta celebração, Leonel referiu que "o corpo não será dado para a ciência, como muitos querem."