Saco de flautas de Rão Kyao já apareceu

A publicação foi feita com a identificação da Esquadra do Estoril (PSP-51).

Depois se ter apercebido do desaparecimento do seu saco, que o acompanhava diariamente “há mais de 40 anos”, junto ao Parque de estacionamento da Praia de São Pedro do Estoril, o músico apelou, através de uma publicação no Instagram, a que quem encontrasse o material o contactasse, salientando que o seu valor era “quase nulo”, mas que tinha um elevado valor afetivo.

“É minha vida”, sublinha Rão Kyao.