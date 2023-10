Rolling Stones regressam 18 anos depois à edição de discos

“Eles não soavam tão bem há cerca de meio século”. É desta forma que a conceituada revista Rolling Stone descreve o novo disco dos The Rolling Stones. “Hackney Diamonds” que esta sexta-feira chega ao mercado discográfico com a chancela da Universal, marca o regresso da banda aos álbuns.

Desde 2005, e do disco “A Bigger Bang”, que os Rolling Stones não entravam em estúdio e, desta vez, andaram pelo mundo a gravar. Segundo, a editora o álbum “foi gravado em vários locais, um pouco por todo o mundo, incluindo os Henson Recording Studios, em Los Angeles; os Metropolis Studios, em Londres; os Sanctuary Studios, em Nassau, Bahamas; os Electric Lady Studios, em Nova Iorque; os The Hit Factory/Germano Studios e também em Nova Iorque”.

Os 12 novos temas incluem a participação de vários nomes da música. Além de Lady Gaga, na voz, e de Stevie Wonder, nos teclados e piano na música “Sweet Sounds Of Heaven”, o disco conta também, nos temas “Get Close” e “Live By The Sword'” com o piano de Elton John e em “Bite My Head Off” com o baixo de Paul McCartney.

O falecido baterista dos Rolling Stones Charlie Watts entra também no disco. “Participou em duas canções, “Mess It Up” e “Live By The Sword”, diz a editora.

“Hackney Diamonds” é o primeiro disco da banda de Mick Jagger, Kieth Richards e Ronnie Wood produzido pelo produtor e músico Andrew Watt.

O tema single que sai hoje para o mercado é justamente “Mess it Up”, onde a batida da bateria de Charlie Watts é escutada. Sobre o tema, Mick Jagger afirma: “Originalmente, era mais orientado para os sintetizadores, mas Keith quis mais guitarras. É uma música muito alegre”.

Já Keith Richards admite que passou a gostar da música, mas interroga-se sempre “o que é que o Charlie Watts teria feito com a canção”. Richards diz: “Cada vez que ouço o tema, vejo o sorriso irónico no rosto de Charlie”.

Por seu lado, Ronnie Wood explica que concordaram fazer a música assim, “porque assim que o Mick [Jagger] ouvisse, ficaria rendido”.

Há 61 anos na indústria da música, os The Rolling Stones já venderam mais de 250 milhões de álbuns em todo o mundo. “No ano passado, o grupo emocionou o público europeu, totalizando quase um quarto de milhão na digressão de aniversário “Sixty”, recorda a editora em comunicado.