Amadora BD tem contribuído “para um aumento da cultura literária de banda desenhada”

O festival Amadora BD, o mais antigo do género no país, abriu as portas ao público na quinta-feira sob o tema "clássicos intemporais".

Ao entrar no antigo Ski Skate Amadora Park somos recebidos por um shows de video mapping que nos leva até ao mundo da banda desenhada. Um Super-Homem em andas junta-se à festa e mostra os seus dotes artísticos, juntamente com outros artistas circenses a fazer malabarismos e a interagir com quem passa.

Esta personagem da DC é uma das homenageadas, por ocasião do seu 85.º aniversário. Para além de Clark Kent, também o gato Garfield, com 45 anos, e a Turma da Mónica, com 60, são celebrados nesta que é a 34.ª edição do certame.