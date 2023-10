Teatro Dona Maria II abre concurso internacional para diretor artístico entre 2024-2027

O Teatro Nacional Dona Maria II (TNDM) anunciou esta quinta-feira o lançamento de um concurso internacional para a escolha da nova direção artística para o período 2024-2027, considerando que o mandato do atual diretor artístico, Pedro Penim, termina a 31 de dezembro deste ano.

Segundo as recentes alterações aos estatutos dos teatros nacionais, promovidas pelo Ministério da Cultura, o mandato da nova direção artística do TNDM terá uma duração de quatro anos, com a possibilidade de duas renovações, por iguais períodos, e a designação pelo ministro da Cultura passa a ser precedida de um concurso internacional.

O júri do concurso, designado pelo ministro da Cultura, é composto por Rui Catarino, presidente do conselho de administração do TNDM, que preside, e por Sofia Campos, vogal do conselho de administração do TNDM, pela escritora, poeta e artista Gisela Casimiro, pela programadora e gestora cultural Fátima Alçada e pelo diretor-geral e artístico do Théâtre de Liège, Serge Rangoni, segundo um comunicado do teatro divulgado esta quinta-feira.

As candidaturas estão abertas até ao dia 19 de novembro, sendo selecionadas até cinco para posterior entrevista, acrescenta a informação do teatro.

"Além de um currículo descritivo e detalhado, as candidaturas devem incluir até três cartas de recomendação e uma de apresentação programática e motivacional para o desempenho do cargo, que reflita sobre valores, temas e interesses programáticos relevantes, face ao papel desempenhado pelo D. Maria II no panorama das artes performativas em Portugal e na Europa, e à sua relação com as várias comunidades de interesse e territórios geográficos", lê-se no comunicado.

Deve ainda apresentar "orientações para o desenvolvimento de atividades educativas, culturais e de mediação de públicos, um exercício prospetivo da atividade do D. Maria II e uma apreciação crítica da atividade desenvolvida e dos resultados obtidos pelo Teatro nos últimos anos", conclui o teatro.

O regulamento do concurso está disponível no site oficial.