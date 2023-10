Serralves inaugura novo edifício do museu de arte

A Fundação de Serralves vai inaugurar esta quinta-feira o Edifício Poente do Museu de Arte Contemporânea, no Porto, que vai aumentar em mais de 40% a área expositiva da instituição, dois anos depois da abertura do concurso público.

Em declarações aos jornalistas, na terça-feira, na apresentação da chamada Ala Álvaro Siza, a presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, salientou que o novo edifício é um marco na história da instituição, que vai permitir um aumento de 44% na área de exposição do museu, tendo representado um investimento de 10 milhões de euros, financiado em cerca de quatro milhões por fundos comunitários.

Segundo Ana Pinho, a nova ala dá resposta a duas necessidades da fundação: "O edifício tem três pisos, dois dedicados a exposições, um à coleção de arte contemporânea de Serralves, que estará assim exposta em permanência de forma dinâmica, e um dedicado à área Arquitetura, que é também um eixo fundamental da Fundação de Serralves".

O edifício só vai receber exposições em 2024, abrindo com uma dedicada a peças da coleção permanente da Fundação de Serralves, e outra relativa à arquitetura de Álvaro Siza.

Já para Álvaro Siza, em declarações aos jornalistas na terça-feira, este foi um projeto que "correu muito bem" graças a "uma coisa rara, a continuidade de relacionamento entre um arquiteto e um dono de obra", algo que "nem mesmo com os Papas acontecia".

O arquiteto, que em colaboração com a Fundação de Serralves projetou em 1999 o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, em 2019 a Casa do Cinema Manoel de Oliveira e, em 2021, a construção da Casa dos Jardineiros e a recuperação da Casa de Serralves, reconheceu algumas dificuldades, mas que acabaram por se revelar uma ajuda, ao longo do processo.

"Os condicionamentos principais [foram] a localização numa área do Parque [de Serralves] classificada com espécies vegetais protegidas, acesso a partir da atual recepção [...] e o acesso alternativo a partir do jardim", enumerou.