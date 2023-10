Patti Smith e Soundwalk Collective no Theatro Circo em março

Patti Smith e Soundwalk Collective subirão ao palco do Theatro Circo, em Braga, a 24 de março do próximo ano.

Os bilhetes estarão à venda na quarta-feira, 25 de outubro, a partir das 10h. O anúncio é feito pela casa de espetáculos.

A cantora e o coletivo apresentam "Correspondences", o seu projeto colaborativo que, de acordo com o site oficial da instituição, segue “o encalço de percursos sonoros deixados por poetas, cineastas, revolucionários e episódios extraordinários da humanidade.”



“Stephan Crasneanscki, fundador do Soundwalk Collective, viajou por todo o mundo até aos lugares mais remotos para recolher sons que formassem uma gramática sonora para composições experimentais. Composições essas que se transformam no espaço musical onde a poesia e a voz de Patti Smith habitam”, escreve o Theatro Circo na página do evento.

“Esta ressonância contínua entre os artistas foi ainda expandida por gravações e experimentação em estúdio.”

A instituição avança que este espetáculo será uma versão evoluída do projeto, apresentado na inauguração da exposição Perfect Vision, no Centro Georges Pompidou, em Paris.

No palco estarão Patti Smith e Stephan Crasneanscki e Simone Merli, do Soundwalk Collective, mas também mais nomes internacionais da música. São eles Nicolas Becker, o engenheiro de som vencedor de um Óscar da academia, Lucy Railton, a celista e compositora conhecida pelo seu trabalho eletroacústico, e Diego Espinosa Cruz Gonzalez, multi-percussionista. O espetáculo será acompanhado por visuais do cineasta português Pedro Maia.

Patti Smith, a voz de "Because the Night", é considerada uma das pioneiras do punk rock. É também conhecida como pintora, compositora, escritora e poeta.