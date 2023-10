Inaugurada a primeira galeria de arte portuguesa em Itália

“Em Lisboa desenvolvemos duas programações distintas, uma dedicada ao Design moderno e contemporâneo, e uma outra de arte contemporânea. Em Milão, a parte do Design não existirá. Um dos primeiros propósitos é mostrar a arte portuguesa em Milão e espero que trabalharemos também com artistas de outras nacionalidades”, explica esta galerista que se assume como um colecionador.

É com uma exposição do artista português João Louro que a Galeria de arte Bessa-Pereira de Lisboa se estreia em Itália. Na cidade de Milão abrem esta quinta-feira as portas de Bessa-Pereira Gallery, a primeira galeria portuguesa em Itália.

Formado em Farmacêutica, com mestrado em Gestão, Carlos Bessa-Pereira abriu há 10 anos em Lisboa a galeria em nome próprio, depois de mais de 40 anos como farmacêutico. Em entrevista à Renascença, mostra-se orgulhoso deste salto que dá agora para Itália.

Explica que Milão “está muito perto do centro da Europa”. Pensando no negócio, Carlos Bessa-Pereira considera que no norte de Itália terá mais “acesso direto e fácil aos mercados alemão, suíço e francês”, algo que diz ser “muito mais difícil” em Portugal.

Em Itália quer apostar sobretudo em vender arte de criadores europeus, mas “arte contemporânea” que diz ser aquela com que mais de identifica.

Situada na Rua de São Bento, em Lisboa, a Galeria Bessa-Pereira organiza por ano oito a nove exposições. Questionado sobre se o mercado da arte está a ser afetado pela crise inflacionista, Carlos Bessa-Pereira diz que não, pelo menos no que toca a artistas consagrados.

“No contexto atual, com a inflação elevada, acaba por não tocar muito no topo do mercado, ou seja, as pessoas que têm dinheiro, que regra geral são aquelas que compram arte, são as menos tocadas por estas questões da inflação”, explica o galerista

Já “o mercado mais baixo, dos jovens artistas, dos artistas emergentes, aí o nosso trabalho torna-se bastante mais complicado com este cenário inflacionista”, sublinha Carlos Bessa-Pereira em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença.