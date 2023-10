Ericeira, Madalena, Manteigas e Sortelha ganham título mundial de "Melhor Aldeia Turística 2023"

Depois de Castelo Rodrigo, em 2021, e Castelo Novo, em 2022, foi a vez de Sortelha, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, receber a distinção de uma das “Melhores Aldeias Turísticas”, atribuída pela Organização Mundial de Turismo.

É a terceira vez que uma aldeia histórica de Portugal é nomeada "melhor aldeia turística". Outras três aldeias de Portugal que não são históricas também foram distinguidas com o prémio "Melhores Aldeias Turísticas 2023": Ericeira, Madalena e Manteigas.

Com este prémio, a Organização Mundial de Turismo procura demonstrar que o turismo pode ser uma força positiva para o desenvolvimento rural e o bem-estar das comunidades.

A terceira edição da iniciativa “Best Tourism Villages by UNWTO” distinguiu aldeias, por todo o mundo, “genuinamente comprometidas com a promoção e a preservação do seu legado cultural e histórico, e promotoras de turismo sustentável”.

O anúncio e entrega dos prémios das “Melhores Aldeias Turísticas 2023” aconteceu em Samarkand, no Uzbequistão, e contou com a presença do presidente das Aldeias Históricas de Portugal, Carlos Ascensão, o presidente do concelho do Sabugal, Vítor Proença, e com a coordenadora executiva das Aldeias Históricas de Portugal, Dalila Dias.

Em comunicado, Carlos Ascensão nota que “este reconhecimento, por parte do organismo máximo do setor do turismo, demonstra mais uma vez o mérito do trabalho desenvolvido pela Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico e pelos diversos agentes no território”.

“Entre as inúmeras candidaturas a nível mundial, a Organização Mundial de Turismo reconhece as boas práticas de sustentabilidade que têm sido implementadas na Aldeia Histórica de Sortelha e em toda a rede”, assinala.

“É por isso com grande regozijo que recebemos esta distinção, que reconhece a estratégia da nossa associação, em tornar este território genuinamente sustentável e inovador, assente no conceito de crescimento verde, inclusivo e inteligente, com capacidade para potenciar o desenvolvimento local integrado, e diferenciando-se como 'innovation leader' no âmbito dos territórios de baixa densidade”, acrescenta.