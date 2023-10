Amadora BD. Edição 34 começa esta quinta-feira

O 34.º festival de banda desenhada AmadoraBD começa, esta quinta-feira, com o objetivo de divulgar autores contemporâneos e de celebrar clássicos, como Garfield e Super-Homem, até ao próximo dia 29.

Este ano, o AmadoraBD volta a ocupar os terrenos do antigo Ski Skate Park da Amadora, onde estará o núcleo central de exposições, a área comercial, de lançamentos e de sessões de autógrafos e a zona de 'gaming'. Haverá ainda exposições na galeria municipal Artur Bual e na Bedeteca da Amadora, como as que assinalam os 60 anos de A Turma da Mónica e os 85 anos do Super-Homem. Haverá ainda retrospetivas dedicadas ao português Derradé e ao espanhol Miguelanxo Prado e exposições individuais de autores nacionais, como Filipe Andrade, Jorge Coelho, José Smith Vargas e Bernardo Majer.

Entre os autores convidados estão os desenhadores Bob McLeod, Mick Gray, Maurício de Sousa, Émile Bravo, Miguel Mendonça e Chloé Cruchadet.